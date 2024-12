Il Borgo San Martino va vicino all’impresa sul campo del Monte Mario. La formazione cerite allenata da Roberto Fara va prima in vantaggio, poi si fa riprendere perdendo col risultato finale di 2-1.

Una battuta d’arresto che brucia, perchè arriva dopo una prestazione convincente, che ha visto la squadra giallonera giocare per tutti i novanta minuti senza paure e tensioni.

Peccato per la sconfitta, che lascia a zero punti gli etruschi. In settimana il club è pronto a rafforzarsi.In arrivo altri tre elementi, in aggiunta ai quattro arrivati dal Cerveteri: sono i difensori Ricci e Del Priore e i centrocampisti Locci e Giustini, in campo già domenica scorsa.

«Abbiamo fatto passi in avanti, ma dobbiamo arrivare alla vittoria - ha detto il tecnico Fara - . I nuovi arrivi ci porteranno qualità in mezzo al campo , crediamo che siano utili per raggiungere il successo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA