Non era facile portare via punti da Santa Marinella, il Borgo San Marino ci è riuscito, pareggiando con l’Atletico Santa Marinella una gara che ha giocato grazie a una prestazione di carattere. Finisce 2- 2, con il vantaggio di Giustini, bravo a raddoppiare e a regalare a mister Fara un importante risultato, grazie al quale i gialloneri si rialzano dopo un periodo negativo. Secondo punto in due gare, un passo in avanti nella speranza di vincere domenica, quando allo stadio Galli di Cerveteri arriva l'Anguillara. In campo, nelle ultime due gare, si è vista un'altra squadra, come ha confermato il tecnico Roberto Fara: «Sì, devo ammettere che stiamo cambiando marcia, gli ultimi due pareggi, arrivati con squadre forti, ne sono la conferma. Certo, la classifica rimane precaria, ma abbiamo offerto dei grandi miglioramenti. Sono convinto che usciremo alla distanza, ci vuole ancora un po’ di tempo, ma saremo all'altezza della situazione - conclude il tecnico giallonero - domenica dobbiamo vincere, servono tre punti come il pane».

