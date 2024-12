Continua l'imbattibilità del Borgo San Martino che non perde in casa da 10 mesi. Finisce in parità 1-1 contro la Vis Aurelia, decisa da un goal di Calcaterra su assist di Gabrielli e una rete degli ospiti nel finale. Un pari giusto, dopo un bel primo tempo e una ripresa lenta e prevedibile. Rimangono cinque i punti dal Campagnano, secondo in classifica, che i giallo neri incontreranno domenica prossima.

«Un pareggio che può andarci bene, conquistato contro una squadra buona e tenace, che ci ha fatto una buona impressione - commenta il tecnico cerite -. Non era facile , abbiamo avuto qualche defezioni e ci prendiamo il pareggio con soddisfazione. Alla squadra non posso rimproverare nulla, in casa deteniamo un bel record, non abbiamo mai perso. Domenica avremo la prova del nove, una trasferta verità, che ci può dire se potremo lottare per il secondo posto. A Campagnano dobbiamo vincere,ci attende una gara molto delicata e quindi occorre il miglior Borgo San Martino. Ce la metteremo tutta, sono fiducioso dell'impegno dei miei ragazzi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA