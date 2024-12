Pareggio del Borgo San Martino che sul campo dell’Atletico Monterano riesce a domare i locali sullo 0-0. Partita equilibrata, giocata su un campo pesante che non ha permesso agli uomini di Gabrielli di dare il massimo sotto il profilo della prestazione. «Abbiamo fatto il nostro, avevamo di fronte un avversario tosto, con tanti giocatori che conosco. Non era facile, ci prendiamo un punto che ci lascia nelle posizione alte di classifica». I gialloneri la prossima settimana dovranno recuperare il match con lo Shot Cassia, contro la quale una vittoria li confermerebbe tra le prime del girone. «Dobbiamo salvarci, ci sono squadre più attrezzate della nostra, molto più complete e competitive - spiega il tecnico Gabrielli - noi dobbiamo fare il nostro, puntando a salvarci il prima possibile per poi lottare per arrivare tra le prime cinque, che sarebbe un bel regalo alla dirigenza che ci ha dato tanta fiducia».

