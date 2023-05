La Juniores del Borgo Palidoro si impone per 2-0 contro la Fulgur Tuscania, una vittoria che porta le firme di Curcio e Villoresi, protagonisti insieme a tutto il gruppo della vitoria del playout contro i viterbesi. Il commento del tecnico, Simone Tito. «La stagione non è stata facile, per noi era la prima esperienza in un campionato regionale con il gruppo juniores e la nostra partecipazione a questa categoria ci è stata confermata a settembre. In poco tempo abbiamo formato una squadra di ragazzi volenterosi con l'obiettivo di mantenere la categoria. Durante l'anno calcistico abbiamo trovato diverse difficoltà, ci siamo confrontati con squadre più organizzate di noi ed in diverse occasioni credo che abbiamo raccolto sul campo meno punti di quelli che avremmo meritato - ha detto il tecnico amaranto. Dopo la vittoria a Pianoscarano speravamo di riuscire a centrare la salvezza senza dover passare per i playout, ma il passo falso in casa con Tolfa e la sconfitta a Tuscania ci hanno prospettato tutt'altro futuro». Ora si pensa a festeggiare, con una cena alla Rambla di Maccarese. Da domani si disegna il futuro, il presidente Schiavi ha le idee chiare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA