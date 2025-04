Un successo che potrebbe segnare il destino del Borgo Palidoro, che si proietta verso la salvezza diretta. Gli amaranto espugnano il campo del Palocco vincendo per 2- 0. Tre punti di platino, giunti dopo una prestazione di carattere, bella e avvincente. La squadra di mister Paolo Caputo chiude la gara nel primo tempo segnando su rigore con Savarino, raddoppiando con Toscano qualche minuto dopo. La reazione del Palocco non è stata sufficiente per riprendere la gara, alla fine con vinta con merito dagli amaranto che salgono a 40 punti in classifica.

«Vittoria di peso, ci permette di avvicinarci alla salvezza diretta - ha riferito Toscano - la squadra ha offerto novanta minuti intensi, senza regalare nulla. Mercoledì ci giochiamo una fetta di salvezza, ospitiamo la Pescatori Ostia, che ha gli stessi nostri punti in classifica. Ci vuole la stessa prestazione di oggi, ci dobbiamo credere fin quando non avremo la matematica in tasca».

©RIPRODUZIONE RISERVATA