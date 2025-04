Per il Borgo Palidoro, dopo la vittoria esterna di domenica contro il Palocco, c'è la Pescatori Ostia che si è inguaiata dopo le ultime sconfitte. Di contro, la squadra di Caputo è in fase di crescita, testimoniato da una classifica che la vede a 40 punti. A otto gare dal termine la salvezza diretta è un passo. Toscano e compagni hanno una grande occasione per vincere, proiettandosi verso le zone alte della classifica. Sul campo di Aranova, domani alle ore 15, è sfida tra Palidoro e Pescatori Ostia.

