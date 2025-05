Sul campo della Longarina, che cerca la vittoria per giocarsi il playout, il Borgo Palidoro chiude la stagione, culminata con una salvezza e una semifinale di Coppa Italia, persa ai tiri di rigore. Caputo darà spazio a chi ha giocato meno durante il campionato, con il desiderio di chiudere il torneo con una vittoria. In generale, parlando della stagione, è stata del tutto positiva. Intanto si pensa al futuro, e Caputo potrebbe rimanere al timone degli amaranto, intenzionati ad allestire una formazione per ambire ai primi posti.

