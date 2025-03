Pratica archiviata per il Borgo Palidoro, che supera in casa l'ultima della classe Ronciglione United. Un gol per tempo, di Savarino e Cesaro , consentono agli amaranto di portarsi fuori dalla zona playout. È una vittoria importante in chiave salvezza, dato che la squadra di mister Caputo sale a 34 punti in classifica. La gara è stata di marca amaranto, che senza soffrire e con il minimo sforzo liquida una formazione che non vince da un paio di mesi. Importante vittoria, visto che in classifica il Palidoro compie un salto in avanti, pur rimanendo nei margini della zona playout. Era importante mettere in cascina tre punti e continuare a marciare fuori dalla zona arancione.

«Vittoria che ci dà carica e fiducia, ma il campionato è ancora lungo e non bisogna perdere la concentrazione. Di fatto stiamo procedendo nella direzione giusta, ci siamo ripresi bene, considerando che abbiamo anche la semifinale di Coppa Italia da giocare», ha affermato al termine della partita bomber Cesaro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA