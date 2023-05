Nel girone 7 della serie B del campionato italiano di scacchi, che si è disputato a Ferrara lo scorso weekend, la neopromossa squadra di Civitavecchia del “Bivacco dello Scacco” è arrivata ultima e torna in serie C. Le squadre veneto-emiliane non hanno però avuto tutte vita facile contro la compagine civitavecchiese.

«La squadra di Forlì, che ha reagito molto bene al disastro alluvionale patito in settimana - afferma Giulio Simeone del Bivacco dello Scacco - vincendo il girone a punteggio pieno e venendo promossa in serie A2, contro Civitavecchia ha vinto solo di misura. Nella prima partita, dopo un prestigioso pareggio contro il Treviso, Civitavecchia sembrava bene instradata verso la salvezza; a ridimensionare le aspettative però la mattina successiva è stata la sconfitta sempre di misura contro il Rovigo, che sulla carta era la squadra più abbordabile. La già citata sconfitta contro il Forlì, e la più netta sconfitta contro il Ferrara, hanno poi determinato l’ultimo posto e la retrocessione. Riportiamo gli incontri e la classifica finale, precisando che ogni incontro tra due squadre consiste in quattro partite individuali tra un giocatore di una squadra e un giocatore dell’altra. La vittoria in un incontro vale alla squadra due punti in classifica, e il pareggio 1 punto».

GLI INCONTRI. 1^ giornata: Civitavecchia-Treviso 2-2; Rovigo-Ferrara 1-3. 2^ giornata: Civitavecchia-Rovigo 1,5-2,5; Ferrara-Forlì 1-3. 3^ giornata: Forlì-Civitavecchia 2,5-1,5; Rovigo-Treviso 1-3. 4^ giornata: Rovigo-Forlì 0-4; Treviso-Ferrara 0-4. 5^ giornata: Ferrara-Civitavecchia 3,5-0,5; Forlì-Treviso 3-1.

LA CLASSIFICA FINALE. Forlì 8; Ferrara 6; Treviso 3; Rovigo 2; Civitavecchia 1.

«La migliore performance individuale - riprende Simeone - tra i giocatori di Civitavecchia è stata di gran lunga quella del romagnolo Maurizio Prelati, corroborato dal fatto di giocare nella sua terra; 2 vittorie e 1 pareggio per lui. Pierluigi Rossi ha riportato una brillante vittoria nella prima partita e una sconfitta della seconda; dopodiché gli è toccato il proibitivo compito di affrontare due grandi maestri, con l’ esito più prevedibile. Il sottoscritto ha riportato una bella vittoria contro il forte francese Matthieu Bordet, che è stata l’ unica partita individuale persa da Forlì in tutto il torneo, ma ha perso le altre tre partite. Completano il quadro Adalberto Feoli, che ha dato filo da torcere ai suoi avversari riportando 2 pareggi e 1 sconfitta, e Marco Gagliardi, che ha riportato 2 sconfitte impensierendo però i suoi navigati avversari e non sfigurando al suo primo torneo ufficiale. Venerdì mattina - conclude Giulio Simeone - eravamo partiti in automobile con un po’ di spavalderia, considerato che stavamo andando proprio verso la zona dell’alluvione. In effetti fin dalla Toscana abbiamo incontrato della pioggia che ha causato rallentamenti e ci ha portato a impiegare sette ore, ma nulla di paragonabile all’ alluvione di mercoledì. È stato un piacere condividere sia il viaggio che i pasti, con frequenti scherzi e battute per sdrammatizzare gli esiti non proprio positivi della competizione. Noi, e altri scacchisti che sono rimasti a Civitavecchia, formiamo un gruppo che si frequenta presso il circolo “Il Bivacco dello Scacco”, che è sito in via Pietro Bernardini 14 a Civitavecchia e che apre tutti i sabati dalle 16 alle 19».

