Parte in modo scoppiettante il 2024 per la Dinamo Ladispoli, riuscita a battere al termine di una gara frenetica e sofferta la blasonata SS Lazio Basket per 62-61.

«In una partita dove i ragazzi hanno sofferto per i primi due quarti l’atletismo - ha detto coach Crocicchia - e l’organizzazione di gioco degli ospiti, è uscito fuori il carattere di una squadra che non si da’ mai per vinta e lotta fino alla fine, anche quando l’inerzia delle cose sembra poterla travolgere».

Pronti via e si capisce subito che qualcosa non gira come al solito: qualche sbaglio grossolano in qualche passaggio fatto con troppa sufficienza, fantasmi che vicini o lontani da canestro rendono un po’ troppo timorosi gli orangeblu che sembrano rinunciare a comodi tiri aperti.

Fatto sta che per due quarti i padroni di casa si ritrovano a rincorrere costantemente gli ospiti che oltre tutto dalla loro hanno una precisione al tiro dalla lunga distanza assolutamente invidiabile.

Una gara tuttavia che ha visto regnare l'equilibrio .

Ultimi 10 minuti da cardiopalma: la Lazio dimostra che non è un caso se si trova al secondo posto nel girone, e con carattere e orgoglio alza l’intensità e prova a dare uno strappo alla partita; la Dinamo non segna piu e a meno di 5 minuti dalla fine è di nuovo sotto di 9 punti, 49 a 58.

Nel finale i ladispolani hanno la meglio e festeggiano il primo posto.

