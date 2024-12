Finisce con una rete per parte la gara tra Dlf e Aurora Viterbo, con un 1-1 per il campionato di Prima Categoria. In rimonta il punto conquistato al Gagliardini.

«Situazione di classifica ancora complicata per i ragazzi di mister Onorati - dichiarano dal Trifoglio - fermi ancora al terzultimo posto in graduatoria vedono scappare via il San Lorenzo, vincente sul campo del Bagnaia è due punti avanti, ma a distanza di sicurezza rimane sia il fanalino di coda Valentano, meno 9, che l’Almas a meno 8. Davanti a due lunghezze i biancoverdi hanno Montefiascone, San Lorenzo e Bagnaia. Gara sostanzialmente equilibrata nella prima frazione, anche se grande rimane il rammarico per un penalty non concesso dopo un netto fallo di mano da D’Urso. Ripresa subito in salita visto che Fioretti, dopo solo tre minuti, porta avanti i suoi. Il Dlf non si scompone più di tanto, colpisce un palo dopo un giro di orologio e corona la spinta, che porterà al gol Bastianelli, otto minuti dopo. Il Dlf spinge da lì in avanti e va a ripetizione vicino al raddoppio, se ne conteranno almeno quattro di occasioni, senza però superare ancora Marcomigni. Si ritorna in campo dopo Capodanno e si farà visita al Valentano ultimo in classifica».

Dlf: Paniccia, Fabbri (31’st Gallina A.), Iacomelli, De Vittoris, De Felici, Gibaldo, Cangani (5’st Romano), Bencini (21’st Vitelli), Bastianelli, Castaldo, Rondini (44’st Agostini). A disposizione: D’Archivio, Bordi, Celestini, Gallina A., Gallina L., Vitelli, Agostini, Pantano, Romano. Allenatore: Onorati.

