È una classica nel panorama del trekking nella Tuscia. Nella mattinata di ieri inaugurate le iscrizioni online alla pagina https://live.idchronos.it/it/prossimi-eventi, i comuni di Acquapendente e Montefiascone in qualità di organizzatori svelano alcuni contenuti della European Francigena Marathon (evento ludico motorio sull’antica Via Francigena) in programma domenica 2 giugno. I partecipanti potranno decidere, a seconda della loro capacità e preparazione atletica, tra quattro tracciati. Il principale (Acquapendente-Montefiascone 42.195 chilometri con partenza da Piazza Girolamo Fabrizio alle ore 07.30) o le tratte minori (Acquapendente-Bolsena 23 km con partenza da Acquapendente alle ore 07.30, San Lorenzo-Bolsena di Km 12 con partenza da Piazza Europa alle ore 09.30, Bolsena-Montefiascone di Km 20 con partenza alle ore 10.30 dallo stadio comunale). Referente evento Sergio “Mek” Pieri (339-2680840) - email turismo@comuneacquapendente. Evento collaterale sabato 1° giugno dalle ore 18 alle ore 24. Dal titolo “Francigena con Gusto” sarà una sorta di itinerario culturale ed enogastronomico lungo il tratto urbano della via Francigena. Organizzato dall’Associazione Arisa prevede street food, esposizioni e spettacoli dal vivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA