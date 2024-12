VITERBO - Stretta finale per conoscere il nuovo volto del Comitato Regionale Laziale della Figc per il cambio di presidenza. Il 14 settembre si decierà il dopo Zarelli. I candidati successori che concorrono a prendere il posto di chi per quasi un quarto di secolo ha diretto il Cr Lazio sono Vantaggiato già nei quadri del Comitato e Tramati, novità assoluta. L’Assemblea del Comitato Regionale Laziale della Figc è stata convocata per sabato 14 settembre presso il Grand Hotel “Duca d’Este – Via Nazionale Tiburtina, 330 – Tivoli Terme, alle ore 8,30 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nell’Ordine del Giorno che prevede i seguenti punti.

1. Verifica poteri;

2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;

3. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo relativa al periodo 2022/2023 e 2023/2024;

4. Elezione del Presidente del Comitato;

5. Elezione di n. 7 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;

6. Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato;

7. Elezione di n. 7 Delegati Assembleari Effettivi e n. 5 Delegati Assembleari Supplenti;

8. Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile;

9. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque;

10. Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;

11. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti;

12. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base dell’area territoriale di appartenenza (Area Centro);

13. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

14. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di appartenenza (Area Centro);

15. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello territoriale presso il Comitato Regionale Lazio. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8,00 del 14 settembre 2024. Al.Giu.Vir.

