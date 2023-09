QUI CITTÀ DI CERVETERI. Un avvio di campionato al di sotto delle attese. Non era questa la partenza che desideravano i tifosi verdeazzurri, ancora una volta numerosi sulle tribune del Galli. Due giorni dopo il pari, conquistato da Toscano a 15 minuti dalla fine, ci sono da analizzare tanti momenti. Contro il Tarquinia, squadra modesta ma piena di volontà, finisce 1-1. Un pareggio che poteva trasformarsi in vittoria per gli etruschi, che sono stati sfortunati dopo che un pallone è finito sulla linea di porta.

«Lo sapevo che sarebbe stata una gara come quella vista - ha detto Superchi - abbiamo creato molto, loro si sono difesi, non è stato facile scardinarli. Un pareggio giusto, stiamo lavorando per migliorarci, è chiaro che le prime gare saranno destinate a trovare una dimensione. Pertanto mi ritengo soddisfatto, c’è sicuramente da lavorare, ma nulla posso rimproverare ai miei. Abbiamo rischiato anche di prendere il secondo gol, ci è mancato pochissimo. Nel calcio non si deve dare nulla per scontato».

Il pensiero corre al prossimo impegno, la trasferta sul campo del DuepigrecoRoma, dove i cervi devono dare una dimostrazione di forza.

QUI TARQUINIA. Come detto finisce in parità la sfida tra Cerveteri e Tarquinia. Al vantaggio di Iannilli nel primo tempo risponde a pochi minuti dalla fine Toscano di testa. Nonostante il gran caldo al Galli di Cerveteri è andata in scena una partita gradevole. Il Cerveteri parte forte e crea due nitide palle gol, poi è il Tarquinia a rendersi pericolosa in contropiede. Prima si vede annullare un gol per una palla che al momento del cross secondo l’assistente è uscita, poi il vantaggio arriva con Iannilli abile a finalizzare un assist di Raffaelli. Nella ripresa il Cerveteri spinge ma il Tarquinia contiene con ordine. Al 25’ gran contropiede con Marzoli che serve Esposito, quest’ultimo salta il portiere e calcia a porta vuota: il suo tiro colpisce il palo danza sulla riga prende l’altro palo ed esce. Nel forcing finale il Cerveteri raggiunge il pareggio grazie ad una perfetta incornata di Toscano.

«Punto importante preso sul campo di una delle favorite del campionato - commenta il mister del Tarquinia Fabrizio Ercolani - temevo molto l’inizio gara perché dopo la prestazione in coppa c’era il rischio di approcciarla in maniera troppo morbida. Nei primi venti minuti il Cerveteri è stato molto pericoloso poi abbiamo cambiato assetto in corsa e siamo andati molto meglio. Abbiamo affrontato la gara con l’umiltà della squadra che sa che deve lottare su ogni pallone per raggiungere la salvezza ma anche con la personalità di chi voleva fare risultato.<QA0>

Nella seconda parte del primo tempo oltre al vantaggio di Iannilli abbiamo creato diversi grattacapi al loro reparto offensivo.

Nel secondo tempo il Cerveteri ha spinto ma ci siamo difesi con ordine ed equilibrio ed abbiamo avuto con una grossa occasione a venti dalla fine per chiudere definitivamente la partita con un tiro che a porta vuota ha preso il palo e camminato sulla riga. Poi quando hai dall’altre parte giocatori come Toscano non puoi distrarti un attimo e siamo stati puniti su una situazione da palla inattiva. La squadra continua a crescere e l’atteggiamento è quello giusto, ora non dobbiamo essere presuntuosi ma dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa».<QA0>

Per il Tarquinia in campo: Di Camillo, Ciurluini, Marzi, Gibaldo, Suriano, Mazzoni, De Santis, Iannilli, Esposito, Marzoli, Raffaelli.

