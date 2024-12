VITERBO - Una sorta di lettera aperta sul suo profilo sociale da parte del portiere viterbese Luca Bertollini che dopo ben cinque stagioni ha lasciato la società gialloblu per approdare alla Sorianese. «Quest’anno si conclude la mia esperienza calcistica con la FCViterbo. Ci tenevo a ringraziare tutti..grazie al mitico Spagnolo, magazziniere numero 1, grazie a tutto lo staff medico e ai vari fisioterapisti, grazie a Sabrina la segretaria e ai team manager. Grazie ai vari mister, nessuno escluso per l’importanza che hanno avuto, per la mia formazione calcistica e professionale, grazie ai direttori Severino Capretti e Tiziano Fioravanti e un grazie speciale va alla curva nord, che in tutta questa stagione ci ha supportati e fatto sentire nel calcio che conta. Ancora un grazie a Alessia la nostra speciale giornalista (unica nel suo ruolo) e ai due preparatori dei portieri Giordano e Edoardo che mi hanno fatto diventare quello che sono oggi. Una nota speciale per i presidenti, i quali non mi hanno fatto mancare nulla. Tenete a mente che prendere questa decisione dopo 5 anni non è stato facile, ma una cosa è certa: MAI dimenticherò questi colori e MAI questa maglia! Grazie di cuore a tutti! ».