I prossimi saranno giorni molto importanti per la Lega Navale. Infatti il club civitavecchiese sarà impegnato su due fronti, con i ragazzi che sono già partiti. Al Mondiale Youth e Junior Foil a Sa Rapita, in Spagna, per la precisione a Maiorca. Nutrita la flotta civitavecchiese con Elisa Del Duca, Nico Pettinari e Davide Terzaroli nella categoria U19, mentre nell’U17 ci saranno Alice Evangelisti, Vittoria Marconi e Luca Traversi. Il gruppo sarà seguito dal tecnico Daniele Guzzone. Inoltre la Lni proverà a fare il massimo anche agli Europei Techno U15 ad Artemis, in Grecia. In questo caso gareggerà Filippo Iengo, cresciuto alla Lega Navale ed aggregatosi al Club Cagliari. Le due competizioni si svolgeranno per tutta la settimana, con il giorno che farà da epilogo che sarà sabato.

