Ottimi risultati per i piccoli tritoni della Coser alle finali regionali svoltesi a Roma presso il centro federale di Pietralata. I piccoli Esordienti B hanno ottenuto prestazioni di grosso valore, ecco l'elenco completo del club gialloblu. Alessio Di Gennaro con 4 titoli regionali nei 100 Stile - 200 Stile - 100 Farfalla e 200 Misti e due argenti nelle staffette 4x50 Stile e 4x50 mista; Tommaso Rocchetti argento nei 100 Farfalla, bronzo nei 200 Stile e ancora due argenti nelle staffette 4x50 Stile e 4x50 mista; Lorenzo Corti argento nella 4x50 Mista e buone prestazioni nei 100 Stile e nei 100 Rana; Andrea Latino doppio argento nelle staffette 4x50 Stile e 4x50 mista; Alessandro Cicogna argento nella 4x50 Stile dopo aver migliorato nei 100 e 200 Stile; Angelica De Rosa oro nei 200 Stile, bronzo nei 200 Misti con ottimi tempi nei 100 Stile, 100 Dorso e nelle staffette 4x50 Stile e 4x50 mista; Sofi Lorenzoni bronzo nei 200 Stile seguito da ottime prestazioni nei 100 Stile, 50 Farfalla e nelle staffette 4x50 Stile e 4x50 misti. Bene Leonardo Cattai nei 100 Stile, 100 e 50 Dorso e 100 Misti, Orlando Corti nei 100 Rana, Tommaso Capuani nei 100 Stile e 50 Dorso, Irene Grassi nei 100 - 200 Stile e 50 Rana come nelle staffette 4x50 Stile e 4x50 mista Linda De Carli nei 200 Stile e 50-100 Rana e nella staffetta 4x50 Mista, Ginevra D'Antini nei 100- 200 Stile e nelle staffette 4x50 Stile e 4x50 mista, Flavia Finori nei 100 Stile, 100 Misti e nei 50 Stile e Dorso. Come ogni anno la Coser si è contraddistinta arrivando quarta nella classifica per società per soli due punti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA