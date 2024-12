Come era nelle premesse la partita in terra sarda si preannunciava non facile per l’Under 16 del Crc/Url, perché gli olbiesi avrebbero venduto cara la pelle e volevano riscattarsi della partita d’andata persa al Moretti Della Marta.

Il primo tempo l’Olbia ha dato tutto quello che poteva conquistando terreno e gioco, chiudendo il parziale in vantaggio per 17 a 12.

Sembrava quindi una partita indirizzata verso i sardi, che volevano a tutti i costi la vittoria di riscatto. L’intervallo, però, è stato fatale agli olbiesi per la forza d’urto e la tecnica dei laziali.

Una serie di mete fino alla fine dell’incontro, per un totale di 7 a 2, ha visto il Crc/Url prevalere e conquistare la vittoria per 41 a 17.

Soddisfatto lo staff tecnico : «È stato un buon test in vista dell’ultima partita della stagione, abbiamo provato alcune giocate che avevamo preparato teoricamente , possiamo dire che siamo davvero soddisfatti e siamo carichi per la partita di finale stagione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA