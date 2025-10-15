Sarà una giornata speciale per gli amanti del ciclismo nel comprensorio. Questa mattina sbarcherà al porto la Msc Seaview, la quale sta accompagnando una crociera organizzata dalla Gazzetta dello Sport, all’interno della quale sono previste delle pedalate in giro per il Mediterraneo. E proprio oggi la tappa sarà Civitavecchia e non solo, in quanto ci sarà anche una sgambata verso la collina, con conclusione previste al circolo Tennis Monti della Tolfa, pronto ad accogliere la piccola carovana con un evento conviviale.

E del gruppo faranno parte anche due pezzi da 90 della storia del ciclismo italiano, come Gianni Bugno e Alessandro Ballan, entrambi vincitori del campionato del mondo, con il primo due volte trionfatore nel 1991 e nel 1992 e il secondo nel 2008, oltre ad avere un palmares d’eccezione.

I due campioni saranno accompagnati anche da personaggi conosciuti nel territorio, come gli ex ciclisti professionisti civitavecchiesi Roberto, che è il referente della tappa cittadina, e Pino Petito, e il sindaco Marco Piendibene, appassionato ciclista amatoriale.

