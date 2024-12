Ricordiamo gli impegni del fine settimana per le nostre compagini attese dalle sfide della terzultima giornata nei campionati di Prima e Seconda Categoria per i quali alcuni verdetti sono già arrivati.

PRIMA CATEGORIA. Girone A vinto dall’Atletico Capranica e prima retrocessione già decretata per il Montalto Calcio. Domani alle 11 la capolista Capranica è di scena sul campo del Pianoscarano, la sua antagonista principale staccata di ben 13 punti. Gli altri match alle 11 di domani sono 1928 Vetralla-Ischia di Castro, Fortitudo Nepi-Oriolo, Fulgur Tuscania-Maremmana, Grotte Santo Stefano-Atletico Cimina, Montalto-Montefiascone, San Lorenzo Nuovo-Valentano. Alle 15 la sfida Carbognano-Bagnaia. In chiave zona calda spicca lo scontro diretto Grotte-Polisportiva Oriolo.

Per il girone B tutto è proiettato al duello al vertice con la Jfc Civita leader che ospita il Cittaducale e l’inseguitrice Palombara staccata di 3 punti che ospita il Castel Madama.

SECONDA CATEGORIA. Anche qui terzultima di ritorno.

Nel girone A tiene banco il big match di domani alle 15.30 tra la capolista Pro Alba Canino e la Vigor Acquapendente, terza con 8 punti di ritardo. Si inizia oggi alle 16 con Proceno-Farnese, Castiglione Calcio-United Alta Tuscia, Virtus Acquapendente-Robur Tevere e Virtus Marta-Onano importantissima nella corsa alla salvezza. Domani alle 11 l’Aurora Querciaiola, seconda, ospita il Gradoli. Riposa lo Sporting Bagnoregio.

Intanto presa di posizione della Virtus Acquapendente che non ci sta alla decisione del giudice di fari ripetere la gara di Gradoli di sabato scorso sospesa per una lite tra giocatori a 4 minuti dal termine.

Questa la loro nota: “I giocatori della Virtus Calcio Acquapendente intendono manifestare il loro totale dissenso per l'ineccepebile decisione emersa dal comunicato sportivo di giovedì relativo alla partita di sabato scorso Gradoli-Virtus. Secondo i giocatori rossoblu, ancora una volta si evidenziano le incapacità della Federazione e la totale inadeguatezza del mondo arbitrale dilettantistico”.

Per il girone B corsa a tre per il titolo tra la neo capolsita DM84 Cerveteri, leader con 42 punti, seguono Vicus Ronciglione a 41 e Atletico Monte Romano a 40. Oggi alle 15,30 Caprarola-Atletico Monte Romano. Alle 16 Fc Sassacci-DM84 Cerveteri, Vejanese-Tre Croci, Vicus Ronciglione-Calcio Tuscia. Domani alle 15 Vis Bracciano-Vasanello. Riposano Formello e Calcio Sutri.

