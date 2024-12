Finale di stagione tutto in salita per il Real Fabrica dopo il grave ko casalingo di sabato scorso contro la diretta concorrente alla salvezza della Buldog Tnt Lucrezia che ha violato il PalaAnselmi per 4-3 dopo un match di fuoco in cui i marchigiani sono stati bravi a condurre sempre la sfida passando in vantaggio nel primo tempo con Taurisano, poi l’1-1 del Real con Russo, ospiti sul 3-1 alla fine del primo tempo con le realizzazioni di Manfroi e Piersimoni. Ammirevole la reazione fabrichese in avvio di ripresa sino al 3-3 con le reti di Emer e Proietti e poi in una fase in cui poteva succedere di tutto gli ospiti hanno punito il Real in contropiede con la rete decisiva di Cirillo. Inutile gli assalti del finale da parte del team di mister Lucchetti che ha cercato anche con il portiere di movimento di trovare il gol del 4-4 che non è mai arrivato. Una sconfitta brutta in una fase cruciale del campionato e che accorcia ulteriormente la parte caldissima della classifica che a tre turni dal termine è la seguente partendo dal basso: Prato e Grosseto 14; Real Fabrica e Buldog Tnt Lucrezia 16 e Roma 3 Z 17. L’ultima retrocederà direttamente in Serie B mentre la penultima entrerà nel tabellone dei playout nazionali. Real atteso anche da un calendario non da ridere viste nell’ordine la gara in trasferta di sabato contro la Roma 3Z, poi l’altro scontro diretto casalingo dopo la sosta pasquale con il Prato e l’ultima di campionato nella tana dell’Atlante Grosseto. C’è da reagire ad una fase complicata dove la compagine viene punita da errori francamente evitabili e che è reduce da 4 sconfitte consecutive con l’ultima vittoria che risale al 10 febbraio. Intanto in vetta l’Unicusano Ternana ha già salutato la vittoria del campionato con tre turni di anticipo dal termine della stagione con la vittoria per 4-2 sul campo del Russi confermandosi team di altro livello che nel 2024/2025 disputerà il campionato di Serie A2 Elite.

