«Sono estremamente soddisfatto della stagione appena trascorsa, abbiamo formato il nostro primo settore giovanile e grazie al lavoro di mister dell’università e del suo staff siamo riusciti a valorizzare qualche ragazzo». A parlare è il direttore generale del Futsal Santa Severa Guidoni. «Per quanto riguarda la prima squadra – continua il dg - avevamo ottime ambizioni, ma devo dire che la stagione è andata oltre le attese. Il lavoro di mister Di Gabriele e del suo staff è stato fantastico, ha plasmato un gruppo di ragazzi unico, fatto di persone vere prima ancora che di giocatori di un livello assoluto. Abbiamo raggiunto la serie C1 sul campo, a compimento di un percorso straordinario. Ringrazio in particolare il nostro direttore sportivo Pierfrancesco Luchetti, sempre in prima linea, per il lavoro svolto, con lui il Presidente Fiorelli, il vice presidente Donnini e tutta società, che non ha mai fatto mancare nulla ai ragazzi nel corso della stagione». Guidoni guarda avanti. «Adesso è il momento di ricaricare le pile dopo una stagione entusiasmante – prosegue - ma estremamente lunga e impegnativa. Tra sette giorni saremo però di nuovo al lavoro per programmare nel miglior modo possibile la prossima stagione, vogliamo provare ad essere protagonisti nella prossima C1 e confermare la crescita del nostro settore giovanile». «È stata una finale che avevamo preparato molto bene - afferma mister Di Gabriele - il primo tempo infatti nonostante un rigore e una espulsione eravamo sopra 3 a 0 contro una squadra tecnicamente più forte di noi e ben allenata. Siamo calati di intensità e loro sono venuti fuori ribaltando il risultato per 4 a 3. Qualsiasi squadra si sarebbe arresa mentre i miei ragazzi hanno dimostrato cuore, tecnica e tanto altro facendo capire agli avversari di non essere li per caso e grazie al marchio di fabbrica di quest’anno cioè il portiere di movimento l’hanno ripresa e controllata. Nonostante l’espulsione di maggi hanno tenuto e ai supplementari sono stati in controllo sapendo che col 4-4 il Santa Severa avrebbe vinto i play off, scrivendo una pagina indelebile della storia di questa giovane società».

©RIPRODUZIONE RISERVATA