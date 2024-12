Brutta e imprevista sconfitta per la Stella Azzurra Wecom Ortoetruria che nella seconda giornata di ritorno del play-in Silver del campionato di basket di Serie B Interregionale ha perso per 69-59 sul campo del Teramo a Spicchi. Peccato perché aver fallito questo appuntamento può diventare una tappa cruciale in negativo nella corsa ad uno dei due posti utili per partecipare ai playoff post camponato. Fatale è stata la fase finale del terzo quarto e l’ultima parte dell’incontro per una Stella Azzurra che nel corso della sfida ha alternato cose buone (nella parte iniziale) ad altre che hanno lasciato con l’amaro in bocca.

Questi i risultati completi della seconda di ritorno: Pisaurum Pesaro-Baket Ferentino 57-79, Amatori Pescara-Esperia Cagliari 66-68, Attilia Junior Porto Recanati-Carver Roma 86-80 e Teramo a Spicchi-Stella Azzurra Viterbo 69-59. Questa è la nuova classifica aggiornata: Attilia Porto Recanati 20; Basket Ferentino 14; Amatori Pescara, Carver Roma, Stella Azzurra 12; Teramo a Spicchi 10 ed Esperia Cagliari 8. Così nel prossimo turno programma nel secondo fine settimana di aprile: Carver Roma-Pisaurum; Esperia-Teramo, Ferentino-Porto Recanati, Stella Azzurra-Amatori Pescara.

IL TABELLINO. Teramo a Spicchi: Gaspari ne, Moretti 3, Di Francesco ne, Trovarelli 12, Massotti 14, Di Gregorio, Prenga 5, Guardigli 5, Di Paolo 8, Di Febo 5, Zalalis 17. Allenatore: Gramenzi.

Stella Azzurra Viterbo: Price 11, Giannini 5, Cittadini, Guiducci 2, Comastri, Vigori 5, Bertini 10, Meroi, Taurchini, Casanova 9, Bantsevich 17. Allenatore: Fanciullo.

Parziali: 16-20, 18-16, 19-11, 16-12.

Progressivi: 16-20, 34-36, 53-47, 69-59.

Usciti per 5 falli: Meroi e Bantsevich (Viterbo).

