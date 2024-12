Grande successo per il Torneo Kim e Liù Centro, la kermesse organizzata dall’Asd Taekwondo Civitavecchia con il patrocinio del Comune andata in scena lo scorso fine settimana al Palazzetto dello Sport di via Barbaranelli. Impressionanti i numeri della manifestazione: tre regioni partecipanti (Lazio, Umbria e Abruzzo), oltre 400 bambini iscritti dai 6 agli 11 anni, circa 1400 persone. A sottolineare lo spessore della giornata, le parole del delegato allo Sport Matteo Iacomelli: «Come amministrazione abbiamo contribuito a far si che l’evento si realizzasse. Abbiamo appoggiato una società che nel corso degli anni è cresciuta molto, ha saputo sfruttare anche eventi come sport in piazza per pubblicizzarsi. La manifestazione è stata meravigliosa, tanto che sono arrivati i complimenti della Federazione nazionale di Taekwondo. Bellissimo vedere il palazzetto pieno».

Medaglia d'oro per Capodieci Michael, Grossano Sabrina, Cecoli Santi Valerio, Formisano Elena, Montaruli Samuele, Bussettini Manuel, Pacifico Eva, Bruno Eleonora e Venanzini Gabriele. Medaglia d argento per Mocco Davide, Del Monaco Davide, Lisi Anna, Thanorayot Ludovica. Medaglia di bronzo per Stabile Leonardo, Capodieci Helena, Monni Matteo, Biscotti Emanuele, Pacchelli Angelica, Tagliani Maddalena e Monti Beatrice.

©RIPRODUZIONE RISERVATA