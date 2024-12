Si è concluso con un grande successo sulla terra rossa del Circolo del Dopolavoro Ferroviario Civitavecchia il campionato a squadre maschile riservato alle categorie 250, 500 e 1000.

È stata la prima edizione del Club Tennis Tour. Confortanti, anche in chiave futura, i numeri della manifestazione, che ha contato circa 200 partecipanti.

Nei 1000 il titolo è andato a Roma Stregata, nei 500 ai 499+1 e nei 250 ai Tabbis.

«Un ringraziamento - sottolinea Giordano Rossi del Dlf - a Valentina Casu, che insieme a me ha gestito l’organizzazione dell’evento, ai quattro circoli che hanno partecipato (Dlf, Sporting Club Santa Marinella, Audax e il Club 88 - ndr), a tutti i partecipanti e agli sponsor Smash 88 e Spalmach & C per aver fornito gli omaggi».

Ora l’appuntamento è con le finali del campionato femminile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA