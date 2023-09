Grande successo per il Taekwondo Festival giunto alla 30esima edizione in Piazza Rossellini a Ladispoli. Domenica si è svolto lo spettacolo della scuola di Taekwondo Olimpico Lions diretto dal maestro Alessandro Bernardinelli. Lo spettacolo è stato eseguito dagli allievi del C.S. Fitness Suite (ex Il Gabbiano) di Largo Botticelli Ladispoli e dagli allievi del C.S. RIM Via Claudio Graziosi di Cerveteri, ragazzi e ragazze dai 5 ai 20 anni si sono esibiti nella spettacolare arte del Taekwondo, arte marziale e sport olimpico ufficiale, gli atleti hanno portato in Piazza Rossellini il combattimento tradizionale e sportivo, le forme e le spettacolari tecniche di rotture di tavolette, un pubblico numeroso ha partecipato gratuitamente all’evento. La Lions, presente sul territorio dal 1993 è un importante realtà sportiva, conta oltre 80 allievi tesserati alla Federazione Olimpica, due atleti disabili tra cui Gabriele Galluzzi campione medaglia d’Oro nel torneo nazionale di Forme Parataekwondo di Arezzo giugno 2023, numerosi titoli conquistati negli anni, atleti Campioni Italiani di Combattimento e forme e negli ultimi anni anche nella nuova specialità del Freestyle (tecniche acrobatiche unite a quelle marziali a ritmo di musica) dove conta oggi un atleta di interesse nazionale, Elisa Pacchiarotti , già vice campionessa Italiana.

