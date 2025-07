Grandissimo successo a Marina di Montalto per la terza tappa dell’Isc Beach Volley Tour Lazio che sul lungomare Harmine di Montalto di Castro, ha radunato ben quarantuno coppie tra maschile e femminile. L’appuntamento, sostenuto dall’amministrazione della città, ha richiamato molti curiosi che hanno circondato i quattro campi allestiti per l’occasione. In una domenica caratterizzata dal forte vento, nel tabellone femminile, si sono confermate tra le prime quattro Sofia Orciani e Alice Pratesi che, nel penultimo round di gare, si sono fermate di fronte alla coppia Valeria Tallevi Diotallevi e Isabella Monaco, al ritorno sul Tour proprio a Montalto dove nel 2024 avevano vinto alla loro prima partecipazione. Seconda finale consecutiva per Luna Cicola, stavolta in coppia con Agnese Angeloni. In semifinale le due ragazze classe 2004 hanno avuto la meglio su Ameli-Bricca. L’atto finale ha visto proprio Talevi Diotallevi e Monaco confermarsi campionesse al termine di una partita tirata, vinta in rimonta e conclusasi al tie-break. «È stata tosta perché non era facile riconfermarsi», ha dichiarato Valeria Talevi Diotallevi al termine del match. «È stata una bella partita, siamo riuscite a sfruttare bene il vento e abbiamo spinto a tutta nel terzo. Così abbiamo conquistato la vittoria», ha proseguito Monaco, giocatrice vicentina. Delle ventiquattro coppie iscritte al maschile solo quattro hanno raggiunto le semifinali. Alessandro Marta e Francesco Margaritelli si sono arresi alla coppia formata da Marco Del Bene ed Edoardo Campana, al loro esordio insieme. Di altissimo livello anche l’altra semifinale che ha visto la coppia formata da Andrea Lupo e Luca Colaberardino aggiudicarsi il passaggio del turno contro il duo Jordan Vecchioni e Mattia Bartoloni. Proprio Lupo e Colaberardino, già vincitori del Tour insieme 18 anni fa, si sono presi di forza la tappa di Montalto di Castro, superando 2 a 0 i loro avversari. Sull’evento queste le parole del sindaco di Montalto di Castro Emuanuela Socciarelli: «La nostra Città ha accolto veramente con entusiasmo l’arrivo dei ragazzi e delle ragazze del beach volley. Tanti curiosi si sono affacciati e credo che questa varietà nella proposta estiva sia la chiave per attrarre più persone possibile da tutta la Regione. Ringrazio il Comitato per l’organizzazione e mi congratulo con i vincitori di tappa. Il record di presenze stagionale segnato proprio sulla nostra spiaggia è motivo d’orgoglio. Ci vediamo il prossimo anno».

L’evento è patrocinato dalla Regione Lazio e dal Coni Lazio.

IL PODIO FEMMINILE. 1^ Valeria Talevi Diotallevi-Isabella Monaco; 2^: Luna Cicola-Agnese Angeloni; 3^: Sofia Orciani -Alice Pratesi; 4^: Alice Ameli-Francesca Bricca.

IL PODIO MASCHILE. 1°: Luca Colaberardino-Andrea Lupo; 2°: Marco Del Bene-Edoardo Campana; 3°: Jordan Vecchioni-Mattia Bartoloni; 4°: Alessandro Marta-Francesco Margaritelli.

La premiazione della categoria femminile (Foto Morris Paganotti)

