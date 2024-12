Si è svolto nel quartiere di Santa Barbara l’evento di spinning program “Pedalata sotto le stelle”. Grande adesione all’insegna dello sport e del divertimento tutto organizzato dalla palestra Magno di Viterbo. Ospiti della pedalata il Team Viterbo guidato dall’Italian Spinning Team Riccardo Santoni con al suo fianco gli istruttori Maurizio Barlocci, Alex Nuzzi, Rossano Bartolino e Francesca Mosella. Quest’ultima ha guidato la special class di 75 minuti sprigionando energia ed emozioni non tralasciando tecnica e fondamenti dello spinning program. Proprio a questa disciplina c’è da dedicare qualche spiegazione che tante persone non conoscono: lo spinning è basato su un allenamento specifico con uno studio e una preparazione che viene ampliata e perfezionata ogni anno con corsi di formazione da parte degli istruttori che così possono mettere a disposizione di ogni singolo allievo tutta la propria conoscenza e tecnica affinata negli anni. Fispin è a capo di questa disciplina e fa da padrona in Italia e nel mondo. Questo tipo di eventi vengono fatti, oltre che per divertimento ed allenamento, anche per sensibilizzare tutti quelli che volessero iniziare il loro percorso in questa disciplina sportiva dove il lavoro e la pedalata è a stretto contatto con un viaggio carico di emozioni e sensazioni di benessere.

La promozione dell’organizzatore: «Ricordo che gli unici centri dove potete praticare il vero spinning a Viterbo sono Palestra Magno che ha anche organizzato questo evento, Palestra To Be centro ufficiale Fispin, Asd Dimensione Nuoto a Vitorchiano, Evolutiongym a Marta. Concludiamo ringraziando la parrocchia di Santa Barbara che ci ha messo a disposizione la location, palestra Magno e tutti i partecipanti che hanno reso possibile tutto questo, grazie di cuore e vi attendiamo nei nostri centri, ricordandovi che la prima prova è gratuita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA