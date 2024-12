Grande ritorno in gara per Oney Tapia al Grand Prix di Tunisi 2024 del 5 marzo 2024, seconda tappa del circuito di World Para Athletics. Al rientro dopo un anno lontano dalle competizioni, infatti, l’azzurro nella prova del disco F11 trova un quinto lancio da 41.45 che lo posiziona al terzo posto del ranking mondiale stagionale. Notevole la prestazione da parte del bronzo paralimpico in carica, che alla prima competizione dell’anno mostra già uno stato di forma invidiabile con una gara in crescita aperta da un lancio di poco sotto i 38 metri, fino all’exploit che lo ha visto inserirsi nelle posizioni di vertice della classifica mondiale 2024. L'atleta paralimpico 47enne che vive a Bergamo, è da anni inserito nella forte compagine militare romana delle Fiamme Azzurre e da numerosi anni svolge una ricca attività agonistica che gli ha consentito la conquista di numerose medaglie in ambito internazionale. Tapia si allena a Viterbo dal 18 gennaio presso l'impianto di atletica del Campo Scuola utilizzando sia la sala muscolazione che la pedana del lancio del disco seguito con particolare attenzione dal professore Sergio Burratti e dal tecnico della Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpico) Antonino Morabito. Tapia dopo l’eccezionale gara del 5 marzo nel disco si è ripetuto anche nella prova di getto del peso mercoledì 6 marzo realizzando una prestazione di notevole spessore tecnico, piazzando un lancio da 12.86 che lo proietta al quinto posto del ranking Mes del campionato iridato in programma a Kobe (Giappone) a maggio. Più che soddisfatti del lavoro finora svolto i due tecnici viterbesi, scelti dalle Fiamme Azzurre per seguire l'atleta che riprenderà gli allenamenti a Viterbo intorno al 19 marzo in preparazione dell'importante appuntamento agonistico del 23/24 a Jesolo (Venezia) dove si svolgerà la prossima tappa del Grand Prix del circuito di World Para Athletics.

