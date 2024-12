Terzo posto per il tarquiniese Lorenzo Magrini, che al Gran Premio LIberazione di Roma, nella categoria esordienti, sale sul terzo gradino del podio.

Ottima prestazione del 13enne di Tarquinia, che riesce a dare vita a una gara molto intensa, conclusasi con un prestigioso risultato.

L'atleta, in forza al Pirata Vangi - Sama-, ha dimostrato di avere qualità e sostanza, e nella gara di Caracalla, in un circuito di dieci giri, è riuscito ad offrire il meglio di se.

«Sono molto contento, non me lo aspettavo - ha detto Lorenzo Magrini -.Non è stata una gara facile, anzi occorreva avere oltre che le gambe anche la testa. Sono stato capace di rimanere concentrato, provandoci fino alla fine. È un terzo posto prestigioso - ha concluso il corridore - visto che il Gran Premio Liberazione ha una grande storia».

