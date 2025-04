Il Kaysra incassa il tris dal Ronciglione in un match che in termini di classifica non sposta nulla. Finisce 3-2 in un’altalena di emozioni con gli avversari che hanno fatto anche i complimenti agli etruschi con il mister Francesco Fiorelli. «Voglio complimentarmi con Graniero, persona competente e professionale. La sua squadra gioca un calcio di livello, organizzato e propositivo. Condividiamo l’idea che la categoria non debba essere una scusa per giocare a calcio in modo approssimativo evitando la solita “palla lunga e pedalare”». Fa piacere ricevere complimenti simili e a 2 giornate dalla fine il Kaysra può quasi già iniziare alla prossima stagione.

Cerveterani che si sono presentati molto rimaneggiati e in 13 a Ronciglione. I padroni di casa la sbloccano al 15’ con una punizione dai 30 metri. Gli ospiti non mollano e creano diverse occasioni con Morlando, su punizione e con un inserimento del difensore Levano. Si chiude qui un primo tempo vivace. Nella ripresa parte male il Kaysra che fa fallo di rigore dopo 40 secondi e la Vicus raddoppia dagli 11 metri. Gli uomini di Ciccio Graniero non si disuniscono e accorciano con Musa che ribadisce in porta la sfera dopo aver toccato la traversa su tiro del solito Morlando. Passano due lancette d’orologio e il Ronciglione trova il 3-1. Kaysra costretto ancora ad inseguire e ci pensa Bonafede a sfruttare al meglio un invito a nozze di Cianci per accorciare. Poi altre chance con Musa e Bonafede ma arriva il triplice fischio. «I complimenti della Vicus fanno piacere – ammette Graniero – ma sono per i ragazzi perché se si gioca bene è merito loro. Il risultato giusto forse sarebbe stato il pari. Complimenti anche al Ronciglione, mi ha fatto una bella impressione già all’andata e non merita questa posizione di classifica, come noi del resto. Per vincere però non ci vuole solo il bel gioco». Domenica ultima gara casalinga: Kaysra contro Sutri.

