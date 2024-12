Netta vittoria per gli Snipers TecnoAlt nel campionato nazionale di serie B. I civitavecchiesi espugnano il campo del fanalino di coda Mammuth Roma per 10-0 grazie a 5 gol per tempo. I TecnoAlt partono bene e dopo pochi minuti sono già avanti 4-0: nel resto dell'incontro Novelli e compagni sono bravi a non abbassare la tensione e continuare a giocare con concentrazione e intensità.

«I ragazzi sono stati bravi a fare si che una partita facile rimanesse facile -spiega il presidente/allenatore Valentini - in queste gare le brutte sorprese sono dietro l'angolo, c'è sempre il timore di sottovalutare l'avversario e complicarsi la vita da soli. Cosi non è stato e ne sono soddisfatto».

I presenti: Eugenia Pompanin, Marco Stefani (4), Gianmarco Novelli (2), Ravi Mercuri (1), Michelangelo Tranquilli (1), Alessio Galli (1), Alfonso Jerez (1), Emanuel Serrano. Allenatore: Riccardo Valentini.

