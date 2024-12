Passaggio del turno agevole per gli Snipers TecnoAlt che al PalaMercuri sconfiggono con un autoritario 10-1 i Castelli Romani al termine di una partita rimasta aperta solo per i primi 10' (7-0 parziale del primo tempo).

I civitavecchiesi del presidente/allenatore Riccardo Valentini impostano la partita su aggressività e intensità e nel primo tempo gli ospiti fanno fatica ad uscire dalla propria metà campo.

Una volta sbloccato l'incontro, i gol arrivano poi a grappolo.

Nella ripresa, complice qualche penalità di troppo e un comprensivo calo di tensione, arrivano meno gol ed il punteggio finale reciterà 10-1.

«I ragazzi hanno interpretato bene la partita - spiega Valentini - mettendo in campo la giusta dose di aggressività e concentrazione. Nel prossimo turno del 21-22 dicembre entrano in gioco anche le formazioni di serie A e questo se non altro ci darà modo di confrontarci con avversari di caratura superiore che metteranno alla prova la nostra preparazione. Sono felice anche di essere riuscito a ruotare tutti gli effettivi, senza che si sia notata troppo la differenza fra l'una e le altre linee. Infine è stato decisamente piacevole rivedere in porta un nostro vecchio amico, la cui classe non si è scalfita con il passare degli anni e dell'inattività: Stefano Loffredo».

I presenti: Stefano Loffredo, Gianmarco Novelli (2). Alessio Galli (1), Marco Stefani (1), Michelangelo Tranquilli (2), Ruggero Meconi (1), Daniele Ceccotti (1), Emanuele Scotti, Francesco Taglioni, Manuel Fabrizi (1), Ravi Mercuri (1), Davide Ceccotti. Allenatore: Riccardo Valentini.

