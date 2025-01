Non è sicuramente un'annata fortunata per gli Snipers Pizzeria Red Carpet, campioni d'Italia in carica, che domenica al PalaMercuri hanno ceduto per 4-2 in casa contro l'Hc Milano.

La sconfitta, la quarta nelle prime sei gare di campionato, taglia fuori la formazione civitavecchiese guidata da coach Gavazzi dalle prime quattro al termine della prima fase e dalla conseguente qualificazione alla Final Four di Coppa Italia di categoria.

Contro Milano il match era iniziato nel migliore dei modi, con la rete del vantaggio di Taglioni, prima di alcuni svarioni difensivi che hanno consentito al Milano di portarsi avanti già a fine primo tempo sul 3-1.

Nella ripresa Milano allunga fino al 4-1 e a nulla vale l'assalto dei civitavecchiesi che accorciano solamente fino al 4-2 con Cesarini.

«La stagione fin qui è stata molto sfortunata - afferma il presidente Riccardo Valentini - e ci prendiamo la nostra buona dose di sfortuna e di demeriti, su cui lavoreremo per migliorarci. C'è anche da dire che abbiamo subito una serie di arbitraggi da film horror che ci hanno pesantemente penalizzato ma siamo abituati a lavorare su noi stessi e a guardare ai nostri errori e su dove migliorarci. Fra squalifiche, infortuni ed altri problemi - conclude la massima carica della Cv Skatingnon siamo riusciti a rendere al 100%, il 2025 deve essere un anno di duro lavoro per arrivare pronti ai play off e far vedere che Civitavecchia è ancora la squadra da battere».

I presenti: Stefano Travaglione, Francesca Borgi, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Emanuel Mendola, Mattia Cesarini, Francesco Taglioni, Leonardo Pistola, Leandro Galioto, Manuel Carannante, Luis Tuduran, Giulia Mollica. Allenatrice: Martina Gavazzi.

