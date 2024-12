Inizia come meglio non poteva il campionato 2024-25 della categoria under 18 elite per gli Snipers Pizzeria Red Carpet, campioni in carica del titolo italiano (vinto a maggio proprio a Civitavecchia in finale contro Asiago, ndr). Dopo una pizzata di inizio stagione dallo sponsor Pizzeria Red Carpet, per festeggiare lo scudetto 2023-24 e partire con l'annata 2024-25, i ragazzi guidati da coach Gavazzi hanno esordito in campionato sulla pista di Verona dove hanno subito fatto valere il proprio livello andando a vincere per 7-2. Tutto facile per Meconi e compagni che hanno dimostrato il proprio eccellente livello, facendo ruotare tutto il roster a propria disposizione e dominando l'incontro dall'inizio alla fine. «Questa è una generazione che potrà togliersi tante soddisfazioni non solo nel presente ma anche nel futuro - afferma il presidente Valentini - perchè non solo sono molto forti in pista ma sono anche molto uniti al di fuori della pista. La squadra si allena duramente, ha ben capito che a inizio anno si riparte da zero e che quindi lo scudetto 2024-25 andrà faticosamente sudato, e ha messo subito in campo grinta e voglia di vincere. Non possiamo che essere soddisfatti anche dell'esordio in categoria del 2010 Stefano Travaglione».

I presenti: Stefano Travaglione, Francesca Borgi, Ruggero Meconi (3), Daniele Ceccotti, Manuel Carannante, Leandro Galioto, Emanuele Scotti (1), Emanuel Mendola (1), Mattia Cesarini, Francesco Taglioni (2). Allenatrice: Martina Gavazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA