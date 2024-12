Periodo di stimolanti risultati agonistici e in crescendo per gli atleti di Mtb Santa Marinella, oltre alla costanza nella partecipazione alle gare per la soddisfazione generale del suo presidente Stefano Carnesecchi.

Tra i migliori protagonisti della domenica Giuseppe Calò che nel fuoristrada ha partecipato alla Marathon dei Lupi-Parco dei Monti Aurunci sul tracciato lungo di 60 chilometri. Il neo arrivato della formazione santamarinellese, dopo aver ben figurato nella parentesi invernale del ciclocross, ha ottenuto il settimo posto nella categoria master 4 in questa manifestazione disputata attorno Pico e appartenente al circuito New Marathon Lazio.

Buoni riscontri nelle gare a cronometro su strada per Leonardo Ciarloni e Gianluca Magnante rispettivamente terzo e quinto di categoria alla seconda prova dell’Esacrono sulle strade di Fiumicino. Per Ciarloni la contentezza del piazzamento è stata smorzata da uno spiacevole episodio: il furto della sua bicicletta con i ladri che hanno forzato la sua auto per compiere il vile gesto e per il quale non è mancata la vicinanza di tutto il direttivo della Mtb Santa Marinella.

Pierluigi Stefanini attualmente sta correndo il Giro di Sardegna a tappe e l’11 aprile scorso ha disputato una gara in linea a Sermoneta (Gran Premio La Torre) concludendola in 18.ma posizione tra i gentleman 2. Sempre su strada, a Carpineto Romano, settimo posto tra i veterani 2 alla Rerum Novarum nel percorso medio di 94 chilometri per Cristiano Mastropietro.

Gianluca Piermattei è stato l’unico del team santamarinellese presente alla Grand Tour della Val di Merse in Toscana: una randonnèe portata a termine in 8 ore e 37 minuti mettendo nelle gambe 185 chilometri e 3.464 metri di dislivello complessivo tra i borghi medievali di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille, Casole d’Elsa e Radicondoli, non molto lontani da Siena.

©RIPRODUZIONE RISERVATA