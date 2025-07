Ancora un’esperienza speciale, questa volta internazionale, per Sofia Giulì. La giovane pallavolista civitavecchiese, ormai entrata a pieno titolo a far parte delle selezioni del Club Italia, ha partecipato al prestigioso torneo internazionale Global Challenge, che si è svolto dal 14 al 18 luglio a Pola, in Croazia. Il libero del Cutrofiano, con cui ha militato in serie B2 nello scorso campionato, era presente assieme ad altre due compagne di squadra, Simona Bruno e Letizia Nicora, ed hanno concluso con un onorevolissimo quarto posto.

Quindi giorni davvero emozionanti per Giulì, che con il Club Italia era stata già negli scorsi mesi, nel corso dei quali era stata inserita nella selezione Sud. Tutto questo vivendo a centinaia di chilometri da casa, dopo la decisione di lasciare lo scorso anno l’Asp, dopo aver fatto un percorso di crescita anche a livello senior, per provare a respirare la pallavolo di alto livello con Cutrofiano, società salentina, nonostante stiamo parlando di una ragazza davvero giovane, in quanto la pallavolista è una nata 2008.

