Onore ai campioni dell’Atletico Capranica freschi vincitori del girone A di Prima Categoria con ben tre turni di anticipo sulla conclusione della stagione. Il verdetto è arrivato dopo la sfida casalinga della 27esima giornata stravinta contro lo “sparring partner” Grotte Santo Stefano battuto con un eloquente 8-0 in un confronto in cui non c’è stata storia con il team di mister Moroni che ha chiuso il primo tempo avanti per 4-0 con le reti di M. Palombi, Liberati, Mechilli e Taglioni e che nella ripresa si è ripetuto con un altro poker firmato dai gol di Moretti, Calabresi, Raffi e Zanganelli. Festa grande al triplice fischio finale con lanci d’acqua, gavettoni, fumogeni, cori, applausi e lacrime da parte di chi ha saputo costruire questo miracolo sportivo di nome Atletico Capranica. La squadra dei record è stata definita con uno score casalingo di 13 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte e quello esterno di 11 vittorie, un pareggio ed un ko. Migliore attacco con 86 gol realizzati e migliore difesa insieme a quella del Pianoscarano con soltanto 17 reti subite. Un trionfo costruito nel corso di questi ultimi anni dopo che il Capranica reduce da campionati di vertice stavolta non ha sbagliato assolutamente nulla lasciando le briciole alle avversarie che attraverso i loro profili social sono state le prime a complimentarsi con tutto l’entourage.

Nelle foto di Marcello Pallini alcuni momenti della grande festa al Manlio Morera di domenica scorsa ed ora c’è la volontà di onorare al meglio gli ultimi tre impegni della stagione e poi il pensiero andrà al campionato di Promozione della prossima stagione dove le difficoltà aumenteranno ma con l’Atletico Capranica che non vuole farsi cogliere impreparato. Complimenti e felicitazioni anche da parte della redazione sportiva de la Provincia di Viterbo per il grande risultato raggiunto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA