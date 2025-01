Si conclude questo fine settimana il girone di andata del campionato femminile e maschile di Serie C di pallavolo. L’Asp Civitavecchia ha fin qui dimostrato di meritare la categoria giocando partite di buon livello, in netto miglioramento rispetto alla passata stagione; per fare un paragone è sufficiente pensare che dopo dodici giornate le rossoblu sono seste con 20 punti nel girone A che sono quasi gli stessi punti di tutto lo scorso campionato, quando la squadra civitavecchiese si è salvata all’ultima giornata. Oggi pomeriggio l’Asp Civitavecchia affronta alle 18.15 la Prometeo al PalaFonte di Roma per provare ad allungare la striscia di risultati utili. Quella contro la squadra romana sarà uno scontro diretto tra le squadre di centro gruppo: dal sesto posto occupato dalla squadra civitavecchiese al nono posto dell’Anguillara c’è un campionato nel campionato nel girone A: troppo avanti le prime cinque, troppo dietro le ultime cinque.

«Abbiamo una classifica impronosticabile. Andiamo a Roma a giocarci la partita contro la Prometeo. Una partita alla volta fissiamo i nostri obiettivi cercando di ottenere il miglior risultato», ha dichiarato il tecnico Giovanni Guidozzi.

Oggi pomeriggio giocano la tredicesima giornata di campionato anche i ragazzi dell’Etruria Volley, impegnati alla palestra Corsini-La rosa di Civitavecchia alle 17.30 contro l’Aprilia.

