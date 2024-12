In attesa di una evoluzione definitiva legata all’utilizzo dello stadio Rocchi e dell’attiguo “Vincenzo Rossi” al Pilastro per la prossima stagione ecco che in questa settimana in arrivo c’è un appuntamento molto importante per l’impiantistica a Viterbo. Infatti giovedì alle ore 16 sarà inaugurato il nuovo campo in sintetico presso La Quercia. Struttura che appartiene alla Curia e che sarà gestita dalla Parrocchia di Santa Maria della Grotticella. Il programma del pomeriggio prevede alle 16 il saluto delle autorità e interverranno il Vescovo di Viterbo sua Eccellenza Monsignor Orazio Francesco Piazza, il ministro dello Sport dottor Andrea Abodi e il parroco do Santa Maria della Grotticella don Pino Curre. Alle 16.45 è previsto il taglio del nastro della struttura e a partire dalle 17.30 si disputerà la partita inaugurale tra le Vecchie Glorie della Viterbese contro una Rappresentativa Italiana Attori. Poi ci sarà un simpatico quadrangolare tra le formazioni dei Primi Calci e Pulcini delle seguenti società: Favl Cimini Viterbo, Montefiascone Calcio, Oratorio Grandori Calcio e Pianoscarano.

