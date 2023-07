C'è il sì di coach Giorgio Russo, per il terzo anno sulla panchina della RIM Cerveteri. Dopo alcuni tentennamenti, l'allenatore di Santa Marinella rimane alla guida della formazione con la quale ha vinto due campionati di fila. Parte , ora, la campagna acquisti. La dirigenza è sulle tracce di tre elementi, due dei quali ricoprono il ruolo di lunghi. Per il momento, visto che sono legati a società del comprensorio, c'è il massimo riserbo. Comimcia la campagna di rafforzamento, con l'obettivo di disputare un campionato con la massima serenità e ottenere la salvezza in anticipo. La serie C Unica sarà molto competitiva e capitan Parroccini ne è convinto. «Dobbiamo partire a fari spenti, senza traguardi, ma con una solo mission : giocare per fare del nostro meglio, senza pressioni e calcoli. Siamo una matricola, avremo da imparare ma anche da superare molti ostacoli. Siamo spinti da tanto entusiamo, consapevoli che i rischi ci sono e quindi bisognerà essere concentrati e determinati a raggiugere la salvezza - dice il capitano cerite-. Adesso stiamo lavorando per rafforzarci, a settembre partiremo con la preparazione e poi ci tufferemo in una bella esperienza».

