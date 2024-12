Bellissima notizia per Giorgia Bottiglieri. La pallanuotista civitavecchiese, che gioca nel ruolo di portiere, nella prossima stagione sarà nella rosa della Sis Roma. Per la ragazza civitavecchiese, cresciuta nel vivaio della Coser, la possibilità di allenarsi con campionesse di tutto rispetto, dopo le esperienze con Florentia e Imperia. Inizialmente Bottiglieri non avrà un ruolo da protagonista nel club giallorosso, ma ha la speranza di potersi ritagliare il suo spazio dopo aver mostrato il suo talento. Quindi Civitavecchia ha la possibilità di avere due portieri nella prossima serie A1, stante la situazione di Marco Del Lungo. «È un elemento interessante, con buone prospettive di crescita - evidenzia il tecnico della Sis Roma, Marco Capanna - Sinora in A2 ha fatto bene e riteniamo che nel nostro gruppo possa migliorare ancora».

Intanto il giovanissimo Daniele Scipioni, prodotto del vivaio della Cestistica, 15 anni per 1,99 di altezza, dalla prossima stagione sarà nella più prestigiosa academy italiana di basket, quella della Stella Azzurra Roma, vincitrice negli ultimi anni di numerosi scudetti a livello giovanile. Il trasferimento verso la società capitolina è stato perfezionato nei giorni scorsi dal presidente del club rossonero, Stefano Rizzitiello, in accordo con la famiglia del ragazzo.

Daniele Scipioni

«Un bellissimo traguardo per il nostro Daniele - dichiarano dalla Cestistica - sul quale si erano concentrate le attenzioni di altre importanti società di livello nazionale, anche di serie A. Per lui inizia adesso un nuovo percorso sportivo, che ci auguriamo lo porti ad avere le migliori soddisfazioni».

