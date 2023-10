FIUMICINO - La giornata di oggi, domenica 29 ottobre segnerà un momento fondamentale nella carriera sportiva di Giordana Sorrentino. La campionessa farà il suo esordio nella categoria professionistica del pugilato, e lo farà nella sua città, Fiumicino, al Salsedine Expo.L’evento, denominato “Fiumicino Boxing Night – III Memoria Renzo Frisardi,” inizierà alle ore 19 e vedrà la partecipazione di altri pugili notevoli come Roberta Bonatti, Riccardo Valentino, Marco Filippi, Davide Carpentieri e Leonardo Caputi. Il torneo è stato organizzato dalla BAT Promotion per conto della Federazione Pugilistica Italiana e il CS Carabinieri, e gode del patrocinio del Comune di Fiumicino. Saranno presenti anche il sindaco Mario Baccini e l’assessore allo Sport e alla Cultura, Valentina Torresi.Giordana Sorrentino, soprannominata “Caterpillar“, ha una carriera già ricca di successi. Ha vinto numerose medaglie in diverse competizioni, incluse medaglie d’oro ai Campionati Europei Under-22 e ai Giochi del Mediterraneo. Nonostante un infortunio al ginocchio a soli 13 anni, che pose fine alla sua carriera pattinando nell’artistico a rotelle, Sorrentino non si è lasciata abbattere e ha trovato nel pugilato una nuova passione e una strada verso il successo.

«Giordana è la prima atleta a intraprendere un doppio percorso» ha dichiarato l’assessore allo sport Valentina Torresi. che aggiunge «È già una pugile olimpionica e si è qualificata per Parigi 2024. Stiamo parlando di un’atleta che ha la capacità di eccellere in due campi estremamente competitivi, dal professionismo all’olimpionico - ha aggiunto -Io sono la prima tifosa di Giordana e le auguro di arrivare ai traguardi che si è posta. Come amministrazione abbiamo in mente di valorizzare lo sport anche dando visibilità alle eccellenze nate o adottate dal territorio. Ma ci sarà tempo per parlare di questo. Oggi i riflettori sono tutti per Giordana».