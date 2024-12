Una festa tutta giallorossa, il ritorno in Prima Categoria dopo cinque stagioni animato da un trionfo inaspettato. Gioia per la DM 84 Cerveteri, che festeggia ad Oriolo Romano, dove batte 4-0 il Bracciano, la partita più importante della stagione. La notizia della vittoria del torneo era arrivata sabato, quando nell'anticipo l'inseguitrice Monte Romano aveva perso. In campo e sugli spalti è festa, ci sono oltre 100 tifosi in tripudio, che abbracciano la squadra di Pietro Virgili, l'allenatore a cui va il merito della vittoria. «È stupendo, non avrei potuto senza il contributo di questi ragazzi che hanno lavorato per tutto l'anno, mettendoci impegno e sacrificio - racconta emozionato l'allenatore -. È stata una stagione intensa, ricca di risultati, ce la meritiamo la Prima categoria. Un grazie alla società, ci è stata accanto e non ci ha fatto mancare nulla».

Lacrime di gioia del presidente Mataloni, la cui squadra, 20 anni fa nacque dopo la scomparsa del figlio Daniele, da cui prende nome il club .

«Sono felicissimo, andiamo avanti con sacrifici e sforzi , complimenti ai giocatori hanno sposato il progetto , il ricordo di mio figlio Daniele è sempre più vivo».

Lo segue il direttore generale, Andrea Oliva, che non trattiene le lacrime. «Un successo frutto di una programmazione che abbiamo rimesso in piedi dopo la retrocessione di cinque anni fa - spiega il dg -. C'eravamo fissati l'obiettivo di riprenderci un campionato che ci appartiene, lo abbiamo fatto con largo merito e tanta buona volontà. Ci auguriamo di continuare il progetto, di rimanere in Prima categoria . Ma ora ci godiamo la festa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA