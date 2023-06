MONTEROSI - Nelle scorse ore il Sindaco di Monterosi, Sandro Giglietti, ha diramato una lettera consegnata al presidente della Figc Gravina, al presidente della Lega Pro Marani e ad Abete. Un appello in merito alle ultime notizie riguardanti il club di Serie C che, per indisponibilità dello stadio, andrà a giocare le partite casalinghe al Bonolis di Teramo per la prossima stagione, allontanandosi più che mai dalla provincia viterbese che dovrebbe rappresentare.

«Abbiamo appreso a mezzo stampa che la società Monterosi Tuscia sposterà le sue attività calcistiche tra Teramo e Guidonia. Premesso che l’impianto sportivo va adeguato alle esigenze del campionato: era stata avviata una trattativa a tale scopo e concessa una proroga. Ad oggi non è dato comprendere le motivazioni che hanno portato la società a spostare il centro di interesse ad altri luoghi distanti dal territorio di appartenenza».

Giglietti, nella nota, regala finalmente il punto di vista dell’amministrazione comunale in merito a tale vicenda e continua: «Il principio normalmente adottato in questi casi è quello discegliere il luogo più vicino per dare lustro al territorio dove tale società si è formata usufruendo delle strutture comunali in modo gratuito».

Al termine di una lettera onesta e traspartente il Sindaco ha chiesto spiegazioni alla società Monterosi Tuscia e alla Federazione di competenza.

«Chiediamo chiarimenti - conclude Giglietti - in merito alla legittimità di tale iniziativa. Se è legittimo lo spostamento anche del calcio giovanile presso altre sedi distanti dall’attuale considerando che le strutture di Monterosi sono idonee a tutte le competizioni del settore giovanile»