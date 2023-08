Ancora soddisfazioni per la Mtb Santa Marinella in attesa dei prossimi importanti appuntamenti agonistici di fine 2023.

A Fae di Oderzo ancora protagonista Gianfranco Mariuzzo alla Mtb tra Le Vigne del Ponte, gara cross country che il biker di Musile di Piave ha portato a termine con il primato di categoria master 6.

Su strada era impegnato solamente Michele Feltre che si è distinto nella cronoscalata da Limana a Valpiana portandola a termine col quinto posto di categoria tra i supergentleman A.

Al giro di boa della stagione, la Mtb Santa Marinella continua il suo momento positivo tra le gare in mountain bike e quelle su strada per la felicità del suo presidente Stefano Carnesecchi e degli sponsor che hanno riposto fiducia nel progetto Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini per tutto il 2023.

