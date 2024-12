Si sono tenuti, domenica scorsa al palazzetto dello sport di Via Barbaranelli a Civitavecchia, i campionati regionali Umbria/Alto Lazio di karate, specialità kumite. Organizzata dalla storica palestra Meiji Kan del maestro Stefano Pucci, la gara era valida come qualificazione per accedere alle fasi nazionali di specialità della FIK. «Desidero ringraziare - dichiara Stefano Pucci - la dirigenza dell’ASP pallavolo che, anche in questa occasione, ci ha consentito l'uso dell'impianto e ci ha fornito un prezioso supporto logistico». Oltre 340 atleti da 31 società hanno dato vita ad una bella giornata di sport supportati con calore ma con il rispetto, tipico delle arti marziali, da un foltissimo pubblico di genitori, nonni ed amici. Le società locali hanno, come sempre, ben figurato piazzando diversi atleti alle fasi nazionali della Coppa Italia (riservata ai bambini e ragazzi) che si terrà ad aprile a Bologna ed ai Campionati italiani (evento riservato alle cinture nere/marroni) che avranno luogo a fine marzo a Montesilvano (PE). Medaglia di bronzo per Leonardo Calvanese della Kembukan Santa Marinella allievo della istruttrice Gessica Strazzullo e 4 medaglie di argento con Damiano Urso, Mayram Danise, Tommaso Urso e Gaia Pazzaglia della Hayashi-Ha San Gordiano più lo splendido bronzo di Giulia Maresca completavano il medagliere della maestra Virginia Pucci. I ragazzi della Meiji Kan, di Via Terme di Traiano, ottenevano il primo posto con Mattia Bonomi, Luca Pierini, Marianna Marcelletti e con Manuel Giammusso, vero “mattatore” della giornata. Il giovanissimo Manuel, perfettamente in "sintonia" con il suo coach Virginia Pucci, ha sfoderato una grinta ma anche una performance tattica da consumato veterano del tatami; inserito in una categoria tra le piu numerose ha vinto ben 5 combattimenti liquidando i suoi malcapitati avversari tutti prima del limite salendo sul gradino più alto del podio. «Manuel oggi è stato fantastico - commenta Virginia - ha ascoltato alla lettera le mie indicazioni ed è riuscito ad imporsi esprimendo sempre fasi tattiche diverse; mi auguro solo che continui cosi perchè possiede i pre-requisiti giusti per diventare un campione». Ottime medaglie d'argento con Miguel Lopez Rivas , Jacopo Scala e Saha Feoli. Completano il medagliere Meiji Kan le medaglie di bronzo conquistate da Marianna Sorrentino, Elena Salvadori, Tommaso Albanesi, Lorenzo Saitta, Matteo Diassise , Carlo Tribastone, Cristian Trovato, Edoardo Scala e Christian Guaragno.

