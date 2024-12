La notizia era nell’aria e ora è ufficiale. Giacomo Paganetti, centrocampista, è un nuovo giocatore della Salernitana. Il gioiellino dell’Academy Ladispoli, grande protagonista fin qui, ha già raggiunto la Campania per un’avventura nel mondo del professionismo. Quella di domenica contro la Pescatori Ostia è stata la sua ultima gara con la maglia del Ladispoli. Dopo una lunga trattativa il club tirrenico ha dato l’ufficialità all’operazione. «Con grande felicità - è la nota dell’Academy - comunichiamo il passaggio di Giacomo Paganetti, centrocampista classe 2006, tra i professionisti. È ufficiale infatti il suo passaggio alla Salernitana, società di Serie A, dove si aggregherà alla primavera di mister Boccolini». Il ragazzo 17enne ha bruciato in fretta le tappe passando dagli Allievi alla prima squadra di Lillo Puccica in Eccellenza. Patron Fioravanti alla fine ha ceduto alle lusinghe della Salernitana. «Questo trasferimento è la conferma della grandezza del progetto, iniziato in questa stagione, che si conferma arduo e difficoltoso ma allo stesso tempo regala grandi soddisfazioni. Ci auguriamo che il lavoro che continuerà a essere fatto qui all'Angelo Sale, porti a molti altri trasferimenti di questo tipo e che soprattutto possa essere d'esempio per tutti i ragazzi che lavorano duro nelle varie categorie rossoblù». Quantità e qualità, si è rivelato un elemento prezioso anche fuori dal campo. «A Giacomo, definito dal gruppo un ragazzo d’altri tempi, per l'applicazione sul campo e l'educazione fuori, facciamo il nostro più grande in bocca al lupo, sperando che il suo cuore resti per sempre rossoblù».

©RIPRODUZIONE RISERVATA