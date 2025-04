Ormai si sa quasi tutto sul match che attende Christian Gasparri. Il pugile seguito dal papà Riccardo e dallo zio Angelo combatterà il prossimo 7 giugno ad Orbetello, per la precisione a piazza Eroe dei due Mondi per il titolo italiano dei pesi Leggeri. Un appuntamento da non fallire per il pugile legato indissolubilmente a Civitavecchia e Tarquinia, che se la dovrà vedere con Arblin Kaba, avversario di origini albanesi. L’organizzazione della serata è affidata alla scuderia Conti Cavini, molto conosciuta in Toscana. In queste settimane Christian Gasparri si sta allenando, non senza difficoltà per i disagi nel reperire un luogo in cui svolgere la preparazione atletica, quando mancano solamente due mesi al suono del gong.

